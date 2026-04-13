元SDN48の光上せあら（38）が、12日までにブログを更新。自転車の運転をやめたことを報告した。光上は「実は、、自転車卒業したのもう3人乗り自転車に限界を感じて…卒業しました」と明かした。さらに「卒業した理由はね、もう二人を乗せて自転車を漕ぐのが怖くて仕方ないから17キロと16キロを前後に乗せて自転車を運転するともう、重さで腕がグラグラ坂が怖くてたまらないし重いしで、狭い東京の道路で何かあってはいけない