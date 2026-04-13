「いつかやらなければ」と思いつつも、なかなか手をつけられない終活。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、家族葬・葬儀・お葬式「斎場白島会館」と共同で、全国の60代以上の男女350人を対象に「終活と葬儀の事前準備」についてアンケートを実施、結果を公表した。 【写真】場所や費用、遺影の用意も…「自分の葬式」事前に決めておきたいこと 自身の葬儀について事前に考えたり準備したり