山形県山形市の東北芸術工科大学に、日本エンターテインメント界の第一人者が集結します。俳優の別所哲也さんと、映画『るろうに剣心』シリーズで知られる大友啓史監督が、今月から新設されたコースの客員教授に就任しました。 【写真を見る】東北芸術工科大学俳優・別所哲也さん、「るろうに剣心」監督・大友啓史さんが客員教授に就任と発表「東北から世界へ」（山形） これは13日に東北芸術工科大学が明ら