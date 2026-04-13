尾行、ストーカー、SNS詐欺。どれも遠い話のようでいて、きっかけは日常のなかにあります。元大阪府警の警察官で、現在は一般社団法人 全国防犯啓蒙推進機構の理事長を務める折元洋巳（おりもと・ひろみ）さんに帰り道の歩き方からSNSでの距離感まで、一人暮らしで知っておきたい防犯の考え方を聞きました。■前編：【1000人超の犯罪者が証言】泥棒が諦める「面倒な家」の条件。防犯目線の物件選びを元大阪府警の警察官・折元洋巳