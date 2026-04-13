新しい部屋を探すとき、家賃や間取り、駅からの距離、築年数は気になるのに、「防犯」は後回しに……身に覚えがある人もいるのではないでしょうか。防犯は「オートロック」や「防犯カメラ」があれば安心、と思いがちですが、実はそうとは言い切れないのだとか！一体どういうことでしょうか。元大阪府警の警察官で、現在は一般社団法人 全国防犯啓蒙推進機構の理事長を務める折元洋巳（おりもと・ひろみ）さんは、1000人以上の犯