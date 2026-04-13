俳優のジョージ・クルーニーが、ホワイトハウスによる自身への批判に対し、より深刻な事態を前に「幼稚な悪口」はやめるべきだと訴えている。クルーニーは、ドナルド・トランプ米大統領を戦争犯罪で告発した発言を受け、ホワイトハウスから演技力を非難されていた。 【写真】トランプ氏の“素っ裸”が物議！13m巨大像共和党は「嘆かわしい」 「ハリウッド・リポーター」への声