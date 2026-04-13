経済ジャーナリストの荻原博子氏が、11日に配信されたYouTubeチャンネル「デモクラシータイムス」に出演し、「50年ローン」の問題点を指摘した。 【表】20＆30代の半数が｢貯金できていない｣ 若手世代のリアルな貯蓄事情 司会を務める升味佐江子氏が紹介すると、荻原氏は「今日はほんとに怒ってるのは50年ローンというのがでてきて、これが今すごい人気なんです」と勢いよく切り出した。30歳で借りて