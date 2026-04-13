Ｊ１鹿島の元日本代表ＤＦ安西幸輝（３０）が、自身の背番号への思いを明かした。鹿島は日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節のアウェー川崎戦に２―０で快勝。安西は後半開始から出場し、チームの勝利に貢献した。昨年５月に左膝前十字靱帯損傷の大ケガを負い、前節の水戸戦から復帰したばかり。安西は「（復帰までの）１０か月はこんなに長いんだと思った。戻ってこられてすごくうれしいし、何より０―０の状態で