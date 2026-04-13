Ｊ１鹿島の元日本代表ＤＦ安西幸輝（３０）が、自身の背番号への思いを明かした。

鹿島は日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節のアウェー川崎戦に２―０で快勝。安西は後半開始から出場し、チームの勝利に貢献した。昨年５月に左膝前十字靱帯損傷の大ケガを負い、前節の水戸戦から復帰したばかり。安西は「（復帰までの）１０か月はこんなに長いんだと思った。戻ってこられてすごくうれしいし、何より０―０の状態で出て、チームが勝って良かった」と笑みを浮かべた。

その安西は、２０２１年に元日本代表の内田篤人氏から背番号「２」を受け継いだ。内田氏からかけられた言葉は「次の２番を託して良いと思うやつが出るまでは自分がつけろ」。チーム伝統の番号を背負う安西は「篤人君に連絡はなかなかしないようにしていて。今は自分がその２番を背負っているので、まずは覚悟を持って、この２番と向き合いながらやりたい」と重みをかみしめた。

安西が理想とする２番の選手像は「チームを勝たせること。タイトルの数が、その背番号をどんどんデカくしていくと思う。去年やっと１個取れたので、自分の時代に何個取れるかは、自分の中で課している」。

左サイドバック（ＳＢ）に若手が台頭してきている中でも「僕にしかないものといえば、突破や縦への推進力は負けない自信がある。ＳＢだが、攻撃面は一番センスがあると思っている」と自負。２番のプライドを胸に、新たなタイトルをつかみ取る。