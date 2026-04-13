◆静岡県Ｊリーグ加盟３クラブ強化トレーニングマッチ▽リーグ戦藤枝ＭＹＦＣ１―１（ＰＫ３―２）清水エスパルス（１２日、アイスタ）静岡県内Ｊクラブによる強化トレーニングマッチが１２日、アイスタで行われ、Ｊ２藤枝ＭＹＦＣがＪ１清水エスパルスをＰＫ戦で破った。清水は１点を追う後半途中からユースの選手が６人出場する布陣となったが、最後まで諦めなかった。試合終了直前、左からのクロスにＦＷアフメドフ（３１