現地４月12日に開催されたエールディビジ第30節で、上田綺世、渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが小川航基、佐野航大が所属する３位のNECと敵地で対戦している。この上位対決に、上田と渡辺が揃ってスタメン出場したフェイエノールトは、18分に先制に成功する。 ハジ・ムサの右CKに反応した上田が、高打点の豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。３試合ぶりの得点となった日本代表FWは、これで今季のゴ