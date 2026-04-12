俳優の高橋文哉（25）が12日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。小学生の頃からなりたかった職業を明かした。高橋は「元々専門学校にずっと通っていたんですよ。料理の専門学校に」と語った。さらに「本当になんかご縁で、この芸能のお仕事に。ちょっとオーディションを受けたりとかさせていただけるようになって、仮面ライダー受からせてもらって、それで19歳でデ