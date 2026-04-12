俳優の今田美桜さん（29）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ姿のオフショットを披露した。「たのしかった日」今田さんは、「たのしかった日」「ありがとう〜」といい、白いノースリーブトップスとミニスカートのコーデと黒地に白のドット柄の衣装ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、リブ素材の白いノースリーブと羽のようなデザインのミニスカートを着用。白い壁をバックに、視線を外し