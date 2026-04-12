「今までいろんなお仕事をしてきましたが、ここまで自分を出しきったのは初めての体験です」発売中の1stヌード写真集が話題の宮越虹海。ヒロインとして出演するショートドラマはRenta！のランキングで1位を獲得。そして5月22日より池袋シネマ・ロサにて、出演するホラー映画『クニコからはじまる話』の公開も迫る。「写真集はずっと目標でしたし、『ちゃんと使えるもの』にしたくて。派手な体型じゃないからこそ、リアルな距離感