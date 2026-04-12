「今までいろんなお仕事をしてきましたが、ここまで自分を出しきったのは初めての体験です」

発売中の1stヌード写真集が話題の宮越虹海。ヒロインとして出演するショートドラマはRenta！のランキングで1位を獲得。そして5月22日より池袋シネマ・ロサにて、出演するホラー映画『クニコからはじまる話』の公開も迫る。

「写真集はずっと目標でしたし、『ちゃんと使えるもの』にしたくて。派手な体型じゃないからこそ、リアルな距離感で見てほしいです。初めてのヌード撮影でしたが、特別な場所より日常感のある場所を選びました。『これ、見ていいのかな？』と、子供のころに感じた見てはいけないものを見る感覚が好きで、そのドキドキ感を詰め込みました」

今回発売するデジタル写真集には、ちょっとした仕掛けが。

「じつは紙の写真集とデジタル写真集が連動していて、どちらから見ても繋がるよう構成されているんです。私のことを実際の幼なじみだと思いながら見てもらえると嬉しいです！」

みやこしななみ

28歳 1997年10月17日生まれ 東京都出身 T160・B88W65H90 2017年グラビアアイドルとしてデビュー。2018年より俳優として活躍し、2019年には「にじみん」名義でYouTuberとしても活動し、登録者数24万人を誇る。2022年より「日本一えっちな幼なじみ」と呼ばれ、現在は劇団「さかさまのあさ」の看板俳優として活躍。2025年12月に1stヌード写真集『幼なじみ、脱ぎました。』を発売。そのほか最新情報は、公式X（@MikoNami_847）にて

※FLASHデジタル写真集『幼なじみがエッチすぎて目のやり場に困る（前編）』、『エッチな幼なじみと旅に出たら、毎日が睡眠不足です（後編）』は各電子書店で4月21日に発売

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・小塚毅之