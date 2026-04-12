熊本地震で甚大な被害を受けた益城町で12日、追悼式が開かれました。震度7の揺れに2度襲われた益城町では、関連死を含めて45人の方が亡くなっています。追悼式には遺族や木村知事ら約180人が出席。遺族を代表して、母親を亡くした松野良子さんが追悼のことばを述べました。 ■遺族代表・松野良子さん「この町に踏みとどまって、地震からの日々を懸命に暮らし、 乗り越えて、今日まで生きてきた。熊本地震をけして風化させない