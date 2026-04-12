コカ・コーラシステムは、「コカ・コーラ」で家庭では得られない体験価値に磨きをかけて全国の外食店の盛り上げに全力投球する。盛り上げ役の中核アイテムは、「瓶コーク」と呼ばれる瓶入りの「コカ・コーラ」。「瓶コーク」を最高においしく飲めるとされる提供方法「パーフェクトサーブ」の訴求力を高めるとともに接点を拡大していく。日本コカ・コーラの北原皓介マーケティング本部コカ・コーラTM事業部シニアディレクター