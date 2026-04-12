「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）3位AirPods 4MXP63J/A（アップル）4位REDMI Buds 8 LiteM2539E1（Xiaomi）5位ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットWF-1000XM6（ソニー）6位Soundcore P40iA3955N_1