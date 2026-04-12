女優の本田翼（33）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「富士急」と書き出した本田。「いい天気すぎて自分のブルゾンに光がとんでもなく反射してどうにかならない？って言われてました」とつづって楽しんだ様子をアップした。「ぬいでも白のロンTでした。帽子もバッグも白でした」とコーデも紹介。リラックスした表情を披露した。ファンからは「翼さまが、クレープ食べてる！超絶かわいい