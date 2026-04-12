ジュビロ磐田は４月12日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第10節で、AC長野パルセイロと敵地で対戦した。16分にFWマテウス・ペイショットが得点し、幸先良く先制点を奪ったが、39分に失点し、その後は一進一退の攻防が続く。90分では決着が着かず、PK戦に突入すると、GK川島永嗣がPKを２本ストップする活躍を見せ、４−１で勝利した。これで今季初の連勝を飾った磐田。試合後のフラッシュインタビューで