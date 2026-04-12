PK戦で長野を下し、今季初の連勝。ジュビロ指揮官は守護神を称える「川島の存在はチーム全体に勇気を与えてくれる」

PK戦で長野を下し、今季初の連勝。ジュビロ指揮官は守護神を称える「川島の存在はチーム全体に勇気を与えてくれる」