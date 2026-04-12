PK戦で長野を下し、今季初の連勝。ジュビロ指揮官は守護神を称える「川島の存在はチーム全体に勇気を与えてくれる」
ジュビロ磐田は４月12日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第10節で、AC長野パルセイロと敵地で対戦した。
16分にFWマテウス・ペイショットが得点し、幸先良く先制点を奪ったが、39分に失点し、その後は一進一退の攻防が続く。90分では決着が着かず、PK戦に突入すると、GK川島永嗣がPKを２本ストップする活躍を見せ、４−１で勝利した。
これで今季初の連勝を飾った磐田。試合後のフラッシュインタビューで、志垣良監督は「連勝できたことはポジティブに捉えたい。得点するまでの流れは非常に良かった」と振り返った。
一方で「相手のロングボールなどに押し込まれてしまった。後半は少し相手のコートでサッカーをすることができなかった。ここは少し修正が必要」と反省点も口にした。
PK戦では、守護神の大活躍があった。指揮官は「川島の存在はチーム全体に勇気を与えてくれる」「チーム全員がキックに集中できたんじゃないかな」と称えた。
次節は18日に、RB大宮アルディージャと敵地で対戦する。志垣監督は「大宮さんは手強いので、勝点３を取れるように準備したい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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16分にFWマテウス・ペイショットが得点し、幸先良く先制点を奪ったが、39分に失点し、その後は一進一退の攻防が続く。90分では決着が着かず、PK戦に突入すると、GK川島永嗣がPKを２本ストップする活躍を見せ、４−１で勝利した。
これで今季初の連勝を飾った磐田。試合後のフラッシュインタビューで、志垣良監督は「連勝できたことはポジティブに捉えたい。得点するまでの流れは非常に良かった」と振り返った。
一方で「相手のロングボールなどに押し込まれてしまった。後半は少し相手のコートでサッカーをすることができなかった。ここは少し修正が必要」と反省点も口にした。
PK戦では、守護神の大活躍があった。指揮官は「川島の存在はチーム全体に勇気を与えてくれる」「チーム全員がキックに集中できたんじゃないかな」と称えた。
次節は18日に、RB大宮アルディージャと敵地で対戦する。志垣監督は「大宮さんは手強いので、勝点３を取れるように準備したい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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