テレビ朝日系「高校バスケ世界への挑戦ＮＢＡライジングスターズ・インビテーショナル日本予選」が１２日に放送され、ナビゲーターのお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が、ＮＢＡ・レイカーズの八村塁にインタビューした様子が伝えられた。バスケ好き芸人として知られる澤部はスペシャル企画で米国ロサンゼルスへ。レイカーズの本拠地、クリプト・ドットコム・アリーナでの初のＮＢＡ観戦にアリーナに入る前から「小６からＮ