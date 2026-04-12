テレビ朝日系「高校バスケ世界への挑戦 ＮＢＡライジングスターズ・インビテーショナル日本予選」が１２日に放送され、ナビゲーターのお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が、ＮＢＡ・レイカーズの八村塁にインタビューした様子が伝えられた。

バスケ好き芸人として知られる澤部はスペシャル企画で米国ロサンゼルスへ。レイカーズの本拠地、クリプト・ドットコム・アリーナでの初のＮＢＡ観戦にアリーナに入る前から「小６からＮＢＡを見始めて、ついにこの日がやってきました」と興奮。試合中は「衝撃と感動で口が閉じられません」とテンションが最高潮となっていた。

そして、インタビューはできないはずだったが。レイカーズの計らいで急きょ八村に会えることに。興奮と緊張のままインタビューエリアへと向かった。

勝利を祝福したあと、「試合終了後、ドンチッチ選手と談笑されてましたが、どんなお話を？」と質問。八村は「彼がレフェリーに怒っていたので、『落ち着け落ち着け』って」となごやかに返答。「（お互い）海外から来ていることもあって息も合うし、楽しい話もする」と話した。

澤部は「八村選手がＮＢＡ入ってから、何百倍も楽しく興奮して見てます。初めて現地で見させてもらって、本当に最高でした。感動をありがとうございます」と、八村に熱い思いを伝え、ツーショットを撮影してもらっていた。