明治安田J2・J3百年構想リーグ第10節（４月１２日）小林新監督に交代して初めて臨んだ前節で、今季初勝利を飾ったAC長野パルセイロは１２日、連勝を目指して、ホームで格上のJ2磐田と対戦。前半16分、磐田に先制を許すものの、前半39分に藤川のゴールで同点に追いつきます。後半は両者無得点のまま、試合は1対1でPK戦へ。PK戦は1対4で敗れ、惜しくも連勝とはなりませんでした。次節は１９日、アウェーでい