ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」が12日に配信された。「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○アプリをダウンロードする時の利用規約国際ジャーナリスト・山田敏弘氏は「皆さん、スマホをめちゃくちゃ使うじゃないですか?」「世界で見てもそうで、人口の6〜7割