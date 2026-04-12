１２日のフジテレビ「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」では中島裕翔と新木優子の電撃結婚を伝えた。２人とドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」で共演し、ニュースで初めて知ったとネタにしている俳優・小手伸也が番組取材に応じ「数年ぶりにドラマ『ＳＵＩＴＳ／スーツ』のグループＬＩＮＥが動いた」と明かした様子が伝えられた。小手は「祝福ムードの中、やはりみんなも初耳だったらしく、幸村代表こと鈴木保奈美さんの『聞いてないわよ