SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサー・ときちゃんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』の裏表紙に登場。その掲載カットの一部が公開された。 今号はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を届ける。 今回、ときちゃんは「トロけるほろ酔ログインして続きを読むThe po