マイナンバーカードと運転免許証を一体化する「マイナ免許証」がスタートし、注目を集めています。 その一環として新たにスタートした「マイナ免許証」という制度に対して、社会全体から大きな注目が集まっています。 では、マイナ免許証にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。 マイナ免許証のしくみと選べる3つの発行方法 マイナンバーカードの多機能化が