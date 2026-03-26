リーグ・アン 25/26の第29節 オセールとナントの試合が、4月12日02:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。 オセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）、ダニー・ナマッソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、マティス・アブリン（FW）、ヨハン・レペナン（MF）らが先発に名を連ねた。