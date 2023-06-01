現地時間４月11日に開催されたスコットランドリーグ第33節で、前田大然と旗手怜央の日本人コンビが所属する３位のセルティックが10位のセント・ミレンとホームで対戦した。前田が先発、旗手がベンチスタートとなったセルティックは15分に先制する。ティアニーのパスを受けたマグレガーがミドルシュート。これは相手にブロックされるも、こぼれ球を拾ったチェンバレンが正確な左足のシュートでネットを揺らした。さらに27分に