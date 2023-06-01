逆転優勝狙うセルティックがセント・ミレンに１−０辛勝！ 先発の前田大然は左サイドで奮闘、旗手怜央は途中出場
現地時間４月11日に開催されたスコットランドリーグ第33節で、前田大然と旗手怜央の日本人コンビが所属する３位のセルティックが10位のセント・ミレンとホームで対戦した。
前田が先発、旗手がベンチスタートとなったセルティックは15分に先制する。ティアニーのパスを受けたマグレガーがミドルシュート。これは相手にブロックされるも、こぼれ球を拾ったチェンバレンが正確な左足のシュートでネットを揺らした。
さらに27分には、ティアニーのスルーパスを受けた前田が左サイドからゴール前に鋭いクロスを供給。チュバンチュラが反応したが、合わせられなかった。前半はこのまま１−０で終える。
迎えた後半、追加点を狙うホームチームだが、なかなかチャンスを作り出せない。72分には左サイドを突破した前田のクロスにニアサイドでイヘアナチョがワンタッチで合わせるも、枠を外れた。
73分に旗手を投入したセルティックは、何度も相手ゴールに迫るも、最後まで２点目を挙げられず。このまま１−０で試合を終えた。
同時刻キックオフの試合で首位ハーツがマザーウェルに２−１で勝利したため、その差は３ポイントのまま縮まらなかったものの、４連覇中の王者は逆転優勝の可能性を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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迎えた後半、追加点を狙うホームチームだが、なかなかチャンスを作り出せない。72分には左サイドを突破した前田のクロスにニアサイドでイヘアナチョがワンタッチで合わせるも、枠を外れた。
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