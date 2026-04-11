バドミントンのアジア選手権は11日、中国の寧波で各種目の準決勝が行われ、女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）は中国選手に1―2で逆転負けした。ダブルスで女子の福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組は中国ペアに0―2で敗れ、混合の渡辺勇大、田口真彩組（ACTSAIKYO）も韓国ペアに屈した。（共同）