SANKYOは、東京・上野マルイ5階にて2026年4月10日(金)から4月19日(日)までバンダイナムコフィルムワークス主催による、遊技機『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』をモチーフとした、POP UP SHOPにてSANKYOブースを出展。POP UP SHOP内では、一部商品の先行発売も行われる。SANKYOブースでは、『Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2』の実機が展示されるほか、革命機ヴァルヴレイヴが好きな人はもちろん、今現在楽しんでいるパチスロ