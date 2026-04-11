漫画家でイラストレーターの浅野いにお氏が10日、Xを更新。青年漫画誌『ビッグコミックスペリオール』（小学館）で連載中の最新作『MUJINA INTO THE DEEP』を長期休載する理由を明かした。2023年3月より同誌で連載スタートした『MUJINA INTO THE DEEP』は、SEASON1最終話を迎え、2027年にSEASON2が開始予定と発表されている。作者である浅野氏は、「一旦ここで一区切りですが、物語はまだまだ続きます」と読者に呼びかけた。また、