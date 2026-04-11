4月10日、HIKAKINがYouTubeチャンネルをはじめ自身のSNSで、「ONICHAの動画について」と題した謝罪動画をアップした。「HIKAKINさんは3月28日から波の音が流れ続ける生放送を続けて視聴者から不満が出ていました。その流れのままで4月5日にプロデュースする麦茶『ONICHA』を販売すると大々的に発表しました。同動画内でHIKAKINさんは、《地味で主役ではなかった麦茶》《親に言われて飲む退屈な飲み物》などの既存の“麦茶ディス