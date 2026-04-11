BAND-MAIDが、現在開催中の＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞にて台北での単独公演を行うことが新たにわかった。本公演は、9月20日に台北最大級のライブハウスLegacy TERAにて開催予定。3月に高雄にて開催され、BAND-MAIDが初出演した＜MEGAPORT FESTIVAL 2026＞での約1万人が熱狂したステージも記憶に新しい中で発表された今回の公演情報には、早くも歓喜の声が集まっている。チケット情報などの詳細は後日発表となる。また、本ツア