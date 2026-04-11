BAND-MAIDが、現在開催中の＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞にて台北での単独公演を行うことが新たにわかった。

本公演は、9月20日に台北最大級のライブハウスLegacy TERAにて開催予定。3月に高雄にて開催され、BAND-MAIDが初出演した＜MEGAPORT FESTIVAL 2026＞での約1万人が熱狂したステージも記憶に新しい中で発表された今回の公演情報には、早くも歓喜の声が集まっている。チケット情報などの詳細は後日発表となる。

また、本ツアーの国内公演のチケットは現在、各種先行、一般発売を受付中だ。11月に開催される、ツアーファイナルである日本武道館での2days公演、そして大阪、愛知公演のチケットはオフィシャル先行チケット抽選の申し込みを受付中。その他の公演は一般発売中。

イギリスで行われる世界最大級のロックフェス＜DOWNLOAD FESTIVAL＞にも出演が決定しているほか、＜SUMMER SONIC 2026＞をはじめとする国内フェスに次々と出演が決定しているBAND-MAID。つい先日も、メンバーの小鳩ミク(G,Vo)の地元である熊本県の銘酒「白岳 しろ」のCMソングに、2025年にリリースしたEP『SCOOOOOP』収録曲である「SUPER SUNSHINE」が起用されており、注目を集めていることが伺える。

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年 3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

2026年 3月22日(日) Kaohsiung MEGAPORT FESTIVAL 2026

2026年 4月11日(土) 神奈川 KT Zepp Yokohama

2026年 5月2日(土) 宮城 仙台GIGS

2026年 5月10日（日) 東京 Zepp Haneda

2026年 6月3日(水) Berlin Columbia Theater

2026年 6月5日(金) Frankfurt Batschkapp

2026年 6月6日(土) Munich Technikum

2026年 6月9日(火) Paris Bataclan

2026年 6月11日(木) London Electric Brixton

2026年 6月27日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年 6月28日(日) 兵庫 KOBE HARBOR STUDIO

2026年 7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール

2026年 7月17日（金) 熊本 B.9 V1

2026年 7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka

2026年 9月20日(日) Taipei Legacy TERA

2026年 11月1日(日) 愛知 COMTEC PORTBASE

2026年 11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch

FINAL

2026年 11月13日（金) 東京 日本武道館

2026年 11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。 ■チケット情報

■オフィシャル先行チケット抽選受付

【国内公演】

対象公演：11月1日(日)愛知、11月3日(月)大阪、11月13日(金)・14日(土) 日本武道館

受付期間：2026年4月3日(金)12:00〜4月12日(日)23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130 ■一般発売中

【国内公演】

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuokaまでの国内公演一般発売中

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130

【パリ公演】

https://www.livenation.fr/band-maid-tickets-adp998166

■＜Download Festival＞

開催日：2026年6月10日(水) - 14日(日)

※BAND-MAIDの出演日は6月12日(金)を予定しています

会場：Donington Park, Derby

詳細：https://downloadfestival.co.uk/