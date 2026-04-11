イチローの銅像除幕式でアクシデント発生まさかの事態に、一瞬表情が凍り付いた。イチロー氏（マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクター）の銅像が完成し、10日（日本時間11日）に本拠地T-モバイルパークで除幕式が行われた。マリナーズのレジェンドであるケン・グリフィーJr.氏も除幕に参加したが、バット部分が折れしまうアクシデントが発生。「俺はやってない」とすぐさま否定した。イチロー氏のバットを立てるルーテ