りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は11日、アウェーで「レバンガ北海道」と対戦しました。 勝てば、初のチャンピオンシップ出場が決まるヴェルカ。 前半を33-44と、北海道リードで折り返します。 第4クオーターに猛攻を仕掛け、一時逆転に成功しますが、試合終了まで残り5秒で再びリードを許し、80-82で惜しくも敗れました。 12日(日)は、GAME2が行われます。