フリーアナウンサーの檜山沙耶が8日までにInstagramを更新。顔に傷ができたことを報告すると、ファンから心配の声が寄せられた。【別カット】横顔もかわいすぎるボブカットの檜山沙耶檜山は自身のオフショットを公開しつつ「余談ですがある日、寝ている時に顔をガリっと掻いてしまい(どれだけ痒かったんだろう…笑)、顔に少し傷ができてしまいました」と報告。続けて「早く治せるようにビタミンCを飲んだり、レチノールを塗っ