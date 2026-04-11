「顔に少し傷ができてしまいました」檜山沙耶の報告に心配の声「早く治るといいね」
フリーアナウンサーの檜山沙耶が8日までにInstagramを更新。顔に傷ができたことを報告すると、ファンから心配の声が寄せられた。
【別カット】横顔もかわいすぎるボブカットの檜山沙耶
檜山は自身のオフショットを公開しつつ「余談ですがある日、寝ている時に顔をガリっと掻いてしまい(どれだけ痒かったんだろう…笑)、顔に少し傷ができてしまいました」と報告。続けて「早く治せるようにビタミンCを飲んだり、レチノールを塗ったりしています。春はゆらぎやすい季節。皆さまもお気をつけください」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「早く治るといいね」「早く治りますように」といった声が集まっている。
檜山は元ウェザーニュースキャスターで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。2024年12月19日には、男子テニスの西岡良仁選手と結婚したことをSNSで報告した。
引用：「檜山沙耶」Instagram（@sayahiyama）
【別カット】横顔もかわいすぎるボブカットの檜山沙耶
檜山は自身のオフショットを公開しつつ「余談ですがある日、寝ている時に顔をガリっと掻いてしまい(どれだけ痒かったんだろう…笑)、顔に少し傷ができてしまいました」と報告。続けて「早く治せるようにビタミンCを飲んだり、レチノールを塗ったりしています。春はゆらぎやすい季節。皆さまもお気をつけください」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「早く治るといいね」「早く治りますように」といった声が集まっている。
檜山は元ウェザーニュースキャスターで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。2024年12月19日には、男子テニスの西岡良仁選手と結婚したことをSNSで報告した。
引用：「檜山沙耶」Instagram（@sayahiyama）