あなたは現在の生活にどの程度満足しているだろう。内閣府が2025年にインターネットで行った「満足度・生活の質に関する調査」では、15〜89歳の約1万人が0点から10点で回答し、平均の生活満足度は5.79だった。これは高いのか、低いのか。 副題を「我が国のウェルビーイングの動向」とするこの調査は7回目。生活満足度のスコアは「一進一退の動き」をみせているという。「身の回りの安全」は高いが「子育てのしやすさ」が落ちている