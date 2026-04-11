◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節町田１―０柏（１１日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで柏に１―０で勝利。サウジアラビアで集中開催されるＡＣＬＥ準々決勝前、最後の試合を白星で飾り、弾みをつけた。前半は完全に膠着（こうちゃく）状態。町田は前半９分のＦＷエリキのカウンター、同２９分のＦＷナサンホのＦＫからのダイビングヘッドとチャンスは作るが、得点までには至らず。柏は試合開始１分もたた