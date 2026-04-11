町田が柏に１―０完封勝利　ＡＣＬＥ準々決勝前のラストゲーム　白星で弾みをつけてサウジへ

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１０節 町田１―０柏（１１日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで柏に１―０で勝利。サウジアラビアで集中開催されるＡＣＬＥ準々決勝前、最後の試合を白星で飾り、弾みをつけた。

前半は完全に膠着（こうちゃく）状態。町田は前半９分のＦＷエリキのカウンター、同２９分のＦＷナサンホのＦＫからのダイビングヘッドとチャンスは作るが、得点までには至らず。柏は試合開始１分もたたないうちに、ＦＷ瀬川祐輔が味方のロブパスからシュートを打ったが、その後はシュートチャンスを作れなかった。

後半に入っても一進一退の攻防が続いたが、後半３０分に試合が動いた。ＭＦ林幸多郎が左サイドでボールを奪いチャンスを作ると、ＦＷ徳村楓大がエリア左から中央へパス。ナサンホのシュートは一度防がれるが、こぼれ球を押し込み、先制に成功した。

柏は後半３３分にＭＦ戸嶋祥郎に代えてＭＦ汰木康也を投入すると、主にシャドーを守っていたＭＦ山内日向汰をボランチに変更。より攻撃的な布陣を組み、同点を狙ったが、そのまま町田が逃げ切った。