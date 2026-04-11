女優、モデル、格闘家として活動する宮原華音が１１日、都内で写真集「Ｋ．Ｏ〜ｋａｎｏｎｏｒｉｇｉｎ」（ワニブックス刊、税込３８５０円）の発売記念イベントを行った。自身初の写真集。完成した一作を「写真集が大好きなので、まず鳥肌が立った。大満足で私の全てが入っている。１２０点」と評価。肩甲骨サロンに通ってボディーメイクを行い「健康美を体現できた作品。老若男女みんなに好いていただける１冊になったと思