女優、モデル、格闘家として活動する宮原華音が１１日、都内で写真集「Ｋ．Ｏ〜ｋａｎｏｎ ｏｒｉｇｉｎ」（ワニブックス刊、税込３８５０円）の発売記念イベントを行った。

自身初の写真集。完成した一作を「写真集が大好きなので、まず鳥肌が立った。大満足で私の全てが入っている。１２０点」と評価。肩甲骨サロンに通ってボディーメイクを行い「健康美を体現できた作品。老若男女みんなに好いていただける１冊になったと思う」と自信ものぞかせた。

３日前は３０歳の誕生日。芸能界引退を考えることもあったというが「２５（歳）の時に父と愛犬を交通事故で同時に亡くした。絶対に経験したくないことだし、二度とこんな思いはしたくないと思ったけど、最近また大切な人を亡くしてしまった」と涙ながらに告白。度重なる別れが転機となり「その人たちの分まで後悔なく生きることが大切だと実感して、仕事への向き合い方も変わった」という。

現在はモデル、女優、格闘家の三刀流。女優としては「刑事ものに出てみたい。スーツを着て戦ったり」。格闘家としては「できれば生涯蹴り続けたいけど、下がってきたと言われないように。目指せ８０歳。８０歳まで蹴り続けられるように頑張ります」と意欲。この日も５冊以上の購入特典として、宮原からのハイキックが受けられる。

今後の目標を「３０代はいち女性として大人の階段を上っていけるように、もっとたくさん勉強したい。料理とか」。普段の自炊事情を聞かれると「あんまりしなくて…得意料理はせいろ蒸しなので。得意料理と言えるものをレシピを見ずに作れるようになりたい」と意気込んでいた。