11日、全国で人気のバウムクーヘン専門店「ねんりん家」のポップアップストアが高松オルネに期間限定でオープンしました。 外は香ばしく、中はしっとりした食感で、外側が波打った形が特徴の「マウントバームしっかり芽」をはじめ、福岡県産の「あまおう」を使った春限定の「苺バター」など、４種類のフレーバーが販売されています。 高松オルネには今回が初めての出店ということで、