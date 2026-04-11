阪神１１Ｒ・阪神牝馬ステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝カピリナ前走のニューイヤーステークス（リステッド）はマイル戦投入２戦目。道中は中団インを追走。直線はラチ沿いを進んで、スペースが空いた２頭の間を抜け出して首差の接戦を制した。連続騎乗、たった２戦で道中の我慢を覚えさせ、１６００メートルに対応させた横山典弘騎手の手腕が光る。前走後は２月１３日に外厩・阿見ＴＣから帰厩し、美浦・Ｗコースの１週前追い