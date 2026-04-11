今日11日、静岡市で最高気温が30℃以上になり、本州で今年初めての真夏日になりました。本州で今年初の真夏日今日11日は、関東甲信から静岡県では、たっぷりの日差しでグングン気温の上がっている所が多くなっています。静岡市では13時までに最高気温が30℃以上になり、本州で今年初めての真夏日になりました。静岡市で4月に真夏日になったのは、2007年(4月1日)以来19年ぶりのことです。なお、昨年2025年、年明け後に本州で初めて