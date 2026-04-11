女優の前田愛（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎（15）、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎（12）の入学式を終えたことを報告した。前田は「春ですね街中のさくらがきれいで心弾む桜の花びらの絨毯形を残して散った桜の花を見つけて遊ぶ押し花にすればよかったな〜入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタートです」とつづり、桜の写真や、自身の近影を披露。ファンからは